Фейсбук создаст симуляцию самого себя

Фейсбук создает изолированную симуляцию своей платформы с ботами вместо реальных пользователей. Об этом сообщает The Verge.

«Теневой» фейсбук должен стать системой, максимально похожей на настоящую соцсеть.

С помощью ботов, имитирующих поведение реальных пользователей, соцсеть надеется обнаружить баги — симуляция будет работать на том же коде, что и настоящая платформа.

Например, создание ботов-мошенников, которые окажутся способны получить данные к большому числу «личных» данных других ботов после какого-либо обновления в симуляции, поможет предотвратить кражу сведений настоящих юзеров настоящими мошенниками или хакерами.

Фейсбук неоднократно сталкивался с утечкой данных пользователей. Кроме того, соцсеть критиковали из-за того, что во время американской президентской кампании-2016 она не заметила сеть фейковых аккаунтов, предположительно пытавшихся повлиять на избирателей.