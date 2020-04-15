Доля бессимптомных случаев коронавируса в России выросла до 30%

В России растет доля людей, у которых заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала».

По ее словам, в начале марта в России было 10% пациентов с бессимптомным течением коронавируса. Сейчас эта доля составляет почти 30%, а в некоторых регионах она еще выше.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением. <…> Вчера, например, в Московской области, среди выявленных инфицированных людей 52% были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом», — сказала Попова. Она добавила, что у медиков пока нет данных о том, что бессимптомное течение COVID-19 вызывает последствия для здоровья.

В связи с ростом бессимптомных случаев коронавируса особенно важно соблюдать режим самоизоляции и «при возможности тестировать не только больных, но и тех, у кого клиники нет», считает Попова.

По данным на утро 14 апреля, в России выявлено 21102 заразившихся коронавирусом, из них 1694 выздоровели, 170 умерли. Проведено более полутора миллиона тестов на коронавирус.