Число заболевших COVID-19 в мире превысило два миллиона человек

Во всем мире по состоянию на 15 апреля коронавирусную инфекцию выявили более чем у двух миллионов человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболеваний в реальном времени.

Умерли 128 тысяч заболевших. Еще 500 тысяч человек выздоровели.

Больше всего заболевших COVID-19 в США (610 тысяч), Испании (178 тысяч), Италии (162 тысячи), Германии (132 тысячи), Франции (131 тысяча), Великобритании (95 тысяч) и Китае (83 тысячи).

Больше всего умерших в США (26 тысяч), Италии (21 тысяча), Испании (18 тысяч), Франции (15 тысяч) и Великобритании (12 тысяч).

В России, по данным на утро 15 апреля, коронавирус выявили у 24490 человек, из них умерли 198 человек, выздоровели 1986 человек.

Один миллион случаев заболевания COVID-19 был зарегистрирован 2 апреля.