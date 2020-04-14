Жителям Кузбасса запретили покидать регион

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, запрещающее жителям совершать поездки за пределы региона.

Жители могут покидать Кузбасс только для получения неотложной медицинской помощи, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для участия в похоронах. Кроме того, из области смогут выехать сотрудники компаний, оказывающих транспортные услуги или занимающиеся доставкой грузов, если деятельность таких компаний не приостановлена.

Всех, кто приехал в Кемеровскую область, будут изолировать по месту прибытия, например, в гостиницах или общежитиях, а также в .

В Кемеровской области, по данным на 14 апреля, коронавирус выявили у 16 человек в городах Кемерово, Новокузнецк и Мариинск. Трое человек выздоровели.

Всего в России по состоянию на утро 14 апреля коронавирус обнаружили у 21102 человек, за последние сутки — у 2774 человек. В России умерли 170 человек с коронавирусом, 1694 человека выздоровели.