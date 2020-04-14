В Хакасии четверых членов правительства отправили на самоизоляцию из-за подозрений на COVID-19

Четверых членов правительства республики Хакасия отправили на самоизоляцию из-за контактов с сотрудником одного из министерств региона, у которого заподозрили коронавирус.

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что сотрудник неназванного министерства контактировал с членом семьи, у которого подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19. Все, кто контактировал с этим сотрудником, самоизолировались.

Всего в Хакасии, по данным на утро 14 апреля, коронавирус обнаружили у 20 человек, в том числе у сотрудника Следственного комитета, сообщает ИА «Хакасия».

В России COVID-19 подтвержден у более 18,3 тысячи человек, из них 1470 человек выздоровели, 161 человек умер.