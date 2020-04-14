«Левада-центр»: большинство россиян считают, что Путин отстаивает интересы крупных бизнесменов и силовиков

38% россиян считают, что президент России Владимир Путин выражает интересы банкиров и крупных предпринимателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости».

Об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% респондентов. Силовики уступили крупным бизнесменам первое место в этом опросе впервые за все время его проведения с 2000 года, отмечают «Ведомости».

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, 17% — что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий, 16% — что заботится о простых людях. Наименьшее число участников опроса — 8% — сказали о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.

Респондентов также спросили об их отношении к Путину. 56% воспринимают его с симпатией либо не могут сказать о нем ничего плохого, 25% относятся к нему нейтрально или настороженно, еще 16% воспринимают президента с антипатией либо не могут сказать о нем ничего хорошего. Сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд, отмечают «Ведомости».

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