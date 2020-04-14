«Левада-центр»: большинство россиян считают, что Путин отстаивает интересы крупных бизнесменов и силовиков
38% россиян считают, что президент России Владимир Путин выражает интересы банкиров и крупных предпринимателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости».
Об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% респондентов. Силовики уступили крупным бизнесменам первое место в этом опросе впервые за все время его проведения с 2000 года, отмечают «Ведомости».
По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, 17% — что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий, 16% — что заботится о простых людях. Наименьшее число участников опроса — 8% — сказали о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.
Респондентов также спросили об их отношении к Путину. 56% воспринимают его с симпатией либо не могут сказать о нем ничего плохого, 25% относятся к нему нейтрально или настороженно, еще 16% воспринимают президента с антипатией либо не могут сказать о нем ничего хорошего. Сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд, отмечают «Ведомости».
Мнение о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированным слоям населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи ». …>