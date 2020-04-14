Глава Минздрава лично пожаловался полиции на лидера «Альянса врачей» Анастасию Васильеву

Обновление: Сообщение, по которому была написана эта новость, удалено из твитера «Альянсом врачей». Причины пока не поясняются.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично обратился в полицию с просьбой проверить видео, размещенное главой профсоюза «Альянс врачей» Анастасией Васильевой, в котором говорилось, что врачам не хватает средств защиты. Об этом сообщил «Альянс врачей» в своем твитере, приложив копию вызова в полицию, направленного Васильевой.

«Альянс врачей» проводит кампанию по сбору денег на закупку индивидуальных средств защиты для врачей в регионах. В начале апреля Анастасию Васильеву и сопровождавших ее людей задержали в Новгородской области, куда «Альянс врачей» привез партию средств защиты для местных врачей. На активистов составили протоколы о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. На лидера «Альянса врачей» также составили протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции и оштрафовали в общей сложности на 1600 рублей.