ГИБДД начнет проверять все автомобили на въездах в Москву

Сотрудники ГИБДД с 15 апреля будут проверять наличие пропусков у водителей всех автомобилей, въезжающих в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ГУ МВД Москвы.

До сих пор проверки были выборочными.

С 13 апреля, в соответствии с указом Сергея Собянина, для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте необходим пропуск. Получение пропуска носит уведомительный характер.