В Испании ослабили карантинные меры для строителей и работников заводов. В Италии ряд компаний также возобновит работу

Власти Испании ослабили ограничения, введенные в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С 13 апреля работу возобновили компании, сотрудники которых не могут работать удаленно, сообщает BBC News.

После двух недель простоя в Испании на работу смогли вернуться сотрудники строительных компаний, заводов и некоторых служб. При этом они должны соблюдать строгие меры безопасности. Так, строители могут работать только в районах, удаленных от жителей.

Решение ослабить ограничения в Испании вызвало критику со стороны профсоюзов и ряда чиновников, в том числе в Каталонии. При этом большая часть населения остается на карантине в своих домах, а общественные места, бары и многие магазины будут закрыты как минимум до 26 апреля.

В Италии большинство ограничений будет действовать до 3 мая, но уже с 14 апреля часть компаний сможет возобновить работу. В этот день откроются некоторые предприятия, а также магазины по продаже книг, канцелярских товаров и детской одежды.

Испания, согласно данным университета Джонса Хопкинса, занимает второе место после США по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. В стране заболели около 169 тысяч человек, из них умерли более 17 тысяч. В последние дни число умерших за сутки в Испании сократилось. Более 64 тысяч человек выздоровели.

В Италии коронавирус выявили у более 156 тысяч человек. В стране умерли около 19,8 тысячи человек (больше погибших только в США — 22 тысяч человек). В Италии от заболевания излечились около 34 тысяч человек.

Во всем мире выявлено более 1,8 миллиона случаев заражения. Умерли около 115 тысяч человек, выздоровели более 438 тысяч.