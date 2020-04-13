Росгвардия и МЧС получили право составлять административные протоколы за нарушение режима повышенной готовности

Представители Росгвардии и МЧС смогут составлять протоколы об административных нарушениях по новой статье 20.6¹. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это же распоряжение дает право составлять административные протоколы полиции и должностным лицам ряда организаций, включая руководство профильных подразделений «Роскосмоса» и «Росатома».

Статья 20.6¹ появилась в Кодексе об административных правонарушениях в начале апреля. Она предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Новая статья в КоАП была добавлена на фоне пандемии коронавируса. Одновременно в России был принят закон, позволяющий региональным властям, и правительству устанавливать правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Режимы повышенной готовности из-за коронавируса введены во всех регионах России. Ограничительные меры, введенные в рамках таких режимов, у регионов отличаются. Также в некоторых субъектах РФ, например в Москве, местными КоАПами введены собственные штрафы за нарушение режима повышенной готовности, отличающиеся от федеральных. 8 апреля мэрия Москвы объявила, что договорилась с полицией о составлении административных протоколов о нарушении режима самоизоляции по городскому КоАП.

До 31 декабря 2020 года власти регионов могут самостоятельно решать, какие органы исполнительной власти могут составлять протоколы об административном правонарушении по статье 20.6¹ КоАП.