Писатели и издатели попросили о поддержке книжной индустрии. Открытое письмо правительству подписали Виктор Пелевин и Гузель Яхина

Писатели, издательства и магазины по продаже книг попросили правительство поддержать книжную индустрию. Об этом говорится в открытом письме, текст которого приводит «Новая газета».

Письмо подписали более 500 человек, связанных с книжной индустрией. Среди них известные писатели Виктор Пелевин, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Дарья Донцова и Захар Прилепин.

Подписанты письма просят правительство включить книги в список товаров первой необходимости, чтобы книжные магазины могли возобновить работу в условиях эпидемии, а также включить книжную индустрию в перечень отраслей, которые пострадали от коронавируса сильнее всего и которые первыми получат господдержку.

В конце марта книгоиздатели уже обращались в правительство с просьбой о поддержке. Тогда они попросили освободить предприятия печатной индустрии от всех налогов и страховых взносов на весь 2020 год, а также предоставить банковские каникулы сроком до шести месяцев. Ответа на это письмо пока не последовало.