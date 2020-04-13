Писатели и издатели попросили о поддержке книжной индустрии. Открытое письмо правительству подписали Виктор Пелевин и Гузель Яхина
Писатели, издательства и магазины по продаже книг попросили правительство поддержать книжную индустрию. Об этом говорится в открытом письме, текст которого приводит «Новая газета».
Письмо подписали более 500 человек, связанных с книжной индустрией. Среди них известные писатели Виктор Пелевин, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Дарья Донцова и Захар Прилепин.
Подписанты письма просят правительство включить книги в список товаров первой необходимости, чтобы книжные магазины могли возобновить работу в условиях эпидемии, а также включить книжную индустрию в перечень отраслей, которые пострадали от коронавируса сильнее всего и которые первыми получат господдержку.
Одна из основных проблем сегодня — это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий.
В конце марта книгоиздатели уже обращались в правительство с просьбой о поддержке. Тогда они попросили освободить предприятия печатной индустрии от всех налогов и страховых взносов на весь 2020 год, а также предоставить банковские каникулы сроком до шести месяцев. Ответа на это письмо пока не последовало.