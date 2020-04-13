Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в 2020 году власти не будут выплачивать компенсации пострадавшим от лесных пожаров. Об этом сообщает «Чита.ру».

Осипов объяснил это снижением доходов федерального и регионального бюджетов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.

«По всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег. В этом году у нас очень сложная ситуация, и нам совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров», — сказал Осипов.

В 2019 году в Сибири и на Дальнем Востоке произошли самые сильные пожары за последние несколько лет. Забайкалье было одним из наиболее пострадавших регионов — и правительство РФ поручило местным властям оказать населению всю необходимую помощь.

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