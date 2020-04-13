Forbes: российские банки снизили стоимость обмена валют, чтобы заработать на спросе

Несколько крупных российских банков в конце марта-начале апреля улучшили условия конвертации валют, чтобы заработать на возросшем спросе. Об этом пишет Forbes.

Так, в Промсвязьбанке с начала апреля спред (разница между ценами покупки и продажи долларов и евро) между курсом Мосбиржи и банковским составляет 75 копеек при обмене 100-500 тысяч рублей. В марте спред был в два раза выше, уточняет Forbes.

Пересмотрели условия обмена валют также Ситибанк, Росбанк, «Дом.рф». Банки улучшают условия конвертации, так как хотят заработать на выросшем спросе на валюты, сказал Forbes генеральный директор аналитической Frank RG Юрий Грибанов.

По словам главы банковского направления агентства Национальных кредитных рейтингов Михаила Доронкина, валютные операции — хороший и при этом безрисковый источник дохода для банков.

Forbes поясняет, что клиенты банков в марте активно продавали и покупали валюту из-за обвала курса рубля. По данным Московской биржи, которые приводит журнал, за март рубль ослаб по отношению к доллару и евро на 18%.