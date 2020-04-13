Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову смягчили приговор. Его освободили в зале суда

Мосгорсуд смягчил приговор, вынесенный фигуранту «московского дела» Никите Чирцову, с 12 до 11 месяцев колонии. Чирцова освободили в зале суда, сообщила в фейсбуке координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

6 декабря 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Чирцова к году колонии общего режима по обвинению в применении насилия к полицейскому. До этого Чирцов провел три месяца под арестом.

Дело завели после того, как на митинге 27 июля 2019 года Чирцов толкнул полицейского Юрия Михаленка. Сам полицейский говорил, что «как таковой физический боли» не почувствовал, а «просто попятился назад». Михаленок настаивал на примирении сторон.