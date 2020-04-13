Биржа, захотевшая стать первым продавцом криптовалюты Telegram, объявила о закрытии

Криптовалютная биржа Blackmoon Crypto, которая хотела первой начать торговлю токенами , закрывается. Об этом изданию CoinDesk сказал гендиректор биржи Олег Сейдак.

По его словам, причиной закрытия стали высокие затраты на соблюдение требований регуляторов.

«Мы пришли к выводу, что невозможно управлять криптовалютной биржей, выполняя все требования ЕС, которые постоянно меняются не в лучшую сторону, и быть при этом конкурентоспособными», — пояснил Сейдак.

Blackmoon сотрудничала с швейцарской Gram Vault, которая планировала предоставлять услуги хранения криптовалюты Gram, уточняет CoinDesk.

Кроме того, пишет издание, биржа работала с TON Labs, неофициальным техническим партнером Telegram, а также была связана с кипрской кредитной торговой площадкой Blackmoon Financial Group. Ее в 2014 году основал Илья Перекопский, ставший позднее вице-президентом Telegram.

О связях с криптовалютным проектом Telegram биржа сообщила осенью 2019 года до того, как Комиссия по ценным бумагам (SEC) США добилась временного запрета на выпуск Gram. Регулятор утверждает, что Telegram собирался продавать токены как ценные бумаги, не зарегистрировав их, как того требует американское законодательство

В конце марта 2020-го суд согласился с доводами SEC и запретил запланированный на апрель выпуск Gram.

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