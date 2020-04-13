Алексей Кудрин предложил выделить 2-3 триллиона рублей на поддержку бизнеса

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил в интервью телеканалу РБК, что властям России следует дополнительно выделить два-три триллиона рублей на прямые дотации бизнесу, чтобы компании и их сотрудники «лучше прошли этот сложный период». По его словам, в правительстве обсуждают это решение.

По оценке Кудрина, России в 2020 году дополнительно потребуется четыре триллиона рублей, чтобы выполнить все обязательства бюджета и поддержать экономику.

Кудрин считает, что заимствования, в том числе внешние, могут стать «козырем» государства в новом кризисе наравне со средствами Фонда национального благосостояния. Кудрин допустил, что объем заимствований на пределе может составить «даже четыре триллиона рублей». Кроме того, ФНБ, по его словам, располагает около 10 триллионами рублей «живых, ликвидных средств», которыми может распорядиться государство.

Кудрин добавил, что, по прогнозам, в России из-за кризиса «на какой-то период, возможно, что и до конца года», число безработных может вырасти с 2,5 миллиона до восьми миллионов человек. По его мнению, после «перезапуска» экономики и возрастания спроса число безработных уменьшится. На время кризиса, считает Кудрин, нужно увеличить пособие по безработице, которое равняется МРОТ, в полтора-два раза.

Падение ВВП России в этом году, по мнению Кудрина, может составить от трех до пяти процентов. «Ближе, я уже думаю, к пяти процентам падение. Очень трудно строгие оценки дать», — сказал глава Счетной палаты.

1 апреля Алексей Кудрин заявил, что при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда ВВП страны упал почти на восемь процентов.