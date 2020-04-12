Оперативный штаб насчитал 3,5 миллиона москвичей, выходивших из дома на продолжительное время
3,5 миллиона жителей Москвы выходили из дома днем 10 апреля более чем на шесть часов, еще 4,4 миллиона человек находились дома. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, ссылаясь на данные геоаналитики сотовых операторов.
Те, кто не соблюдал режим самоизоляции, «несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 миллионов своих соседей, друзей, родных и близких», отметили в штабе.
«Введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время», — говорится в сообщении штаба.
В субботу в Москве полицией были составлены 1358 административных протоколов на граждан за нарушение социального дистанцирования. Также за несоблюдение этих норм были оштрафованы 18 торговых предприятий. За нарушение карантина оштрафованы 30 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, рассказали в штабе.
С 15 апреля власти Москвы и Подмосковья ужесточают режим самоизоляции — гражданам придется оформлять цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.