Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?». Максим Поташев не будет играть с ним в команде

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вновь выступит в телевикторине вечером 12 апреля — впервые с 2019 года, когда он был отстранен от участия в игре из-за обвинений в мошенничестве в программе «Кто хочет стать миллионером?».

В составе «команды старейшин», за которую играет Друзь, не будет еще одного магистра — Максима Поташева.

Как заявил «Медузе» Илья Бер, обвинявший Друзя в мошенничестве, Поташев отказался играть с Друзем в одной команде.

Сам Поташев не стал отвечать на вопросы «Медузы». Капитан команды Виктор Сиднев также отказался от комментариев. Шестым игроком команды будет Инна Семенова, которая начала выступать за нее в прошлом сезоне после отстранения Друзя. На вопрос «Медузы» она ответила, что Поташев «не уполномочивал» ее давать какую-либо информацию.

В пресс-службе телекомпании «Игра», которая занимается выпуском «Что? Где? Когда?», объясняли отсутствие Поташева тем, что «сейчас он выполняет роль опытного запасного знатока, способного поддержать любую команду в сегодняшних непростых условиях». От комментариев «Медузе» в пресс-службе отказались.

Александра Друзя отстранили от участия в играх «Что? Где? Когда?» в феврале 2019 года, после того как главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил его в попытке махинаций с вопросами. По словам Бера, Друзь попросил его выдать ответы на вопросы в обмен на долю от выигрыша. Бер говорит, что согласился, чтобы получить доказательства нечестной игры Друзя, и подменил последний вопрос, чтобы тот не сумел получить главный приз — три миллиона рублей. Друзь утверждает, что, наоборот, его пытался спровоцировать Бер. После инцидента Бер прекратил работу в «Кто хочет стать миллионером?»

В сентябре 2019 года телекомпания «Игра» объявила о возвращении Друзя в клуб, мотивируя это тем, что тот принес извинения и «в связи с тем, что прошло достаточно времени».

Максим Поташев — один из самых известных и титулованных игроков «Что? Где? Когда?» Первую игру в клубе он сыграл в 1994 году. В 2000 году Поташев стал вторым после Друзя магистром игры. За команду старейшин Виктора Сиднева он непрерывно играл с 2014 года.

Нынешний сезон «Что? Где? Когда?» — юбилейный. Игра отмечает 45-летие. В связи с эпидемией коронавируса игры проходят без зрителей.