Александра Друзя вернули в «Что? Где? Когда?»

Знаток Александр Друзь возвращается в клуб «Что? Где? Когда?».

«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — сообщается на официальном сайте телеигры.

Однако до конца нынешнего сезона Друзь не будет принимать участия в играх.

Александр Друзь был отстранен от участия в играх «Что? Где? Когда?» после с главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером, в результате которого знатока заподозрили в мошенничестве.

Друзь принес официальные извинения.