Александр Друзь извинился за конфликт в программе «Кто хочет стать миллионером?»

Знаток Александр Друзь принес извинения за «свои действия» в программе «Кто хочет стать миллионером?», после участия в которой его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе „Кто хочет стать миллионером?“ нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — говорится в заявлении Друзя.

По итогам заседания правления ассоциации было принято решение, что между Ильей Бером и Александром Друзем на передаче «не имеет отношения к деятельности МАК „Что? Где? Когда?“». Также Друзь перестал быть руководителем комиссии по этике (саму комиссию расформировали), но остался вице-президентом организации.