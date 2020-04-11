Вашингтон подготовил санкции для стран, которые не забирают своих граждан из США в период пандемии

Страны, которые отказываются вывозить своих граждан из США или немотивированно откладывают их вывоз, могут попасть под визовые санкции. Это предусматривает меморандум, который подписал президент США Дональд Трамп.

«Страны, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время пандемии, вызванной коронавирусом, создают недопустимые риски для здоровья американцев», — говорится в меморандуме.

Документ будет действовать до конца 2020 года, но власти США могут его продлить.

США — мировой лидер по распространению коронавируса. В стране выявлено 500 тысяч заразившихся, 29 тысяч человек выздоровели, почти 19 тысяч умерли.

Россия возвращает своих граждан из-за границы спецрейсами. 4 апреля они были приостановлены, но с 6 апреля возобновились.

В США, по данным российского посольства, находятся более двух тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину.