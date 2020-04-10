ВЦИОМ: 80% россиян начали реже выходить на улицу или перестали это делать совсем

Эпидемия коронавируса изменила бытовые привычки большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 жителей России от 18 лет. Результаты опроса опубликовал РБК.

80% респондентов за последние неделю-две перестали или стали реже выходить на улицу, показал опрос 2 апреля (30 марта таких граждан было 70%, 26 марта — 40%). 76% опрошенных прекратили или стали реже выходить в магазин или аптеку (30 марта их доля составляла 66%, 26 марта — 38%).

84% участников опроса 2 апреля рассказали, что прекратили встречаться с друзьями или сократили частоту встреч, 69% не видятся или реже видятся с пожилыми родственниками. Также 69% респондентов перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече.

Аналогичный опрос в Москве показал, что, по данным на 2 апреля, 88% жителей столицы не выходили на улицу совсем или выходили реже, 82% перестали или стали реже посещать магазины и аптеки, 90% прекратили или сократили встречи с друзьями, 75% — с пожилыми родственниками. 77% жителей столицы больше не жмут руки и не обнимаются при встрече либо делают это более редко.

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