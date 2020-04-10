Правительство купило долю в Сбербанке за 2,14 триллиона рублей. Дешевле, чем предполагалось

Правительство закрыло сделку по покупке пакета Сбербанка (50% плюс одна акция), отчитался Минфин. Сумма сделки составила 2 триллиона 139 миллиардов 435,71 миллиона рублей.

Одна акция была оценена в 189,44 рублей «по результатам организованных торгов на ПАО „Московская Биржа“ за период с 9 марта по 7 апреля 2020 года», говорится в сообщении Минфина. Всего в сделке участвовало 11 293 474 000 акций.

Минфин официально объявил о планах правительства выкупить у Центробанка пакет акций Сбербанка 11 февраля. Исходя из биржевых котировок на тот момент пакет в 50% плюс одна акция Сбербанка оценивалась в 2,8 триллиона рублей.

13 февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на покупку пакета акций Сбербанка планируется потратить «около 2,5 триллиона рублей».

Акции Сбербанка были выкуплены правительством у ЦБ России за счет средств Фонда национального благосостояния, в который .

Предполагается, что сделка по продаже акций Сбербанка позволит получить средства на финансирование социальных инициатив, о которых говорил в январе президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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