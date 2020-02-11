Правительство купит долю ЦБ в Сбербанке на сверхдоходы от нефти

Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка на деньги Фонда национального благосостояния, который за счет нефтегазовых доходов, сообщает Минфин.

Бумаги выкупят по рыночной цене, выкуп акций более выгоден, чем вложение средств ФНБ в гособлигации, поясняет ведомство.

Исходя из котировок 11 февраля, доля регулятора в банке (50% плюс одна акция) стоит 2,8 триллиона рублей. В ФНБ на 1 января лежало 7,7 триллиона рублей.

Обыкновенные акции Сбербанка после сообщения Минфина растут на 2,4%, к 17:30 мск они стоили 258 рублей за штуку.

Как уточнил министр финансов Антон Силуанов, на выкуп акций пойдут ликвидные средства ФНБ, передает «Интерфакс». «Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — добавил Силуанов.

Законопроект о покупке акций отправлен в правительство, документ подготовили Минфин и ЦБ.

Выход ЦБ из капитала госбанка устранит конфликт интересов, при котором регулятор банковской отрасли контролирует крупнейшего игрока.

О выкупе акций за счет ФНБ Reuters сообщало в декабре 2019 года. По данным агентства, в правительстве рассматривают вариант передать бумаги ЦБ другой госструктуре. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что о передаче акций речь не идет, основной акционер Сбербанка может смениться только при продаже.