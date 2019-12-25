Reuters: в 2020 году правительство планирует выкупить долю ЦБ в Сбербанке. Она стоит 2,8 триллиона рублей

Правительство РФ планирует в первой половине 2020 года выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

От имени правительства будет действовать Минфин. Профинансировать сделку планируется за счет средств Фонда национального благосостояния, которые в итоге вернутся в бюджет.

«Акции Сбербанка на балансе ЦБ учтены по стоимости существенно ниже рыночной. Поэтому при продаже у ЦБ образуется прибыль, которую легко законом передать в бюджет», — заявил один из собеседников Reuters.

По какой цене правительство планирует выкупить акции, неизвестно. Источник в ЦБ сказал, что регулятор хочет получить за свой пакет рыночную цену. Согласно текущим рыночным котировкам, доля ЦБ стоит 2,8 триллиона рублей. этих акций, согласно отчету ЦБ за 2018 год, составляет 72,94 миллиарда рублей.

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Разговоры о возможной передаче этой доли шли давно. 17 декабря источник Reuters сообщил, что обсуждение перешло на уровень правительства. 25 декабря переговоры о продаже доли в Сбербанке подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Одна из причин, по которой ЦБ может отказаться от своих акций Сбербанка, — конфликт интересов (регулятор банковского рынка контролирует его крупнейшего игрока). Вторая причина — отсутствие дохода с акций Сбербанка (с 2017 года ЦБ полностью направляет дивиденды в бюджет). В ноябре Госдума закрепила эту практику еще на три года, хотя ЦБ выступал против.