На лабораторию «Гемотест» начали жаловаться в прокуратуру из-за тестов на коронавирус

Жители Москвы и Подмосковья жалуются на лабораторию «Гемотест», которая 26 марта начала в своих отделениях принимать анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сказано в сообщении «Гемотеста», поступившем в «Медузу».

Как сказали в компании, жители ближайших к лабораториям домов сочли, что сбор анализов способствует распространению болезни.

Так, против работы «Гемотеста» собирают подписи в Одинцово, где одна из лабораторий находится на первом этаже жилого многоквартирного дома.

В сюжете местного портала «Одинцово-инфо» жители этого дома говорят, что отправили обращения в правительство Подмосковья, в Роспотребнадзор, в прокуратуру и «позвонили в ФСБ, поскольку это [сбор анализов для тестов на COVID-19] прямая угроза безопасности, здоровью, жизни людей».

Представитель одинцовского отдела Роспотребнадзора Наталья Мозгална в сюжете «Одинцово-Инфо» поясняет, что больных людей лаборатория не принимает.

По ее словам, угрозы для окружающих от пришедших сделать тест на коронавирус нет. Кроме того, лаборатория изолирована от квартир и имеет отдельный вход.

Сюжет одинцовского портала о недовольных лабораторией «Гемотест» Одинцово-ИНФО

Частные лаборатории «Гемотест» принимают анализы на выявление коронавирусной инфекции в Москве и шести городах Подмосковья. С конца марта к списку городов добавился Симферополь. Однако в начале апреля лаборатория в Крыму прекратила тесты из-за рекомендаций Роспотребнадзора.