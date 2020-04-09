Шойгу попросил Минобороны Чехии передать России демонтированный памятник маршалу Коневу. Чешские военные ответили, что «статуя не наша»

Обновлено. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за сноса памятника Коневу по статье об осквернении символов воинской славы России. «Подобными циничными действиями муниципальные власти Праги… продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — полагает следствие.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо в Минобороны Чехии с просьбой передать российской стороне памятник советскому маршалу Ивану Коневу, демонтированный в Праге. Об этом сообщает Parlamentní listy.

Пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек сообщил, что ведомство не может помочь России, поскольку «статуя не наша». «Это не военное захоронение. Памятник принадлежит району Прага-6», — сказал представитель ведомства.

Памятник Коневу демонтировали в начале апреля. Сообщалось, что его передадут в музей истории XX века, который откроют в будущем.

В Чехии несколько лет шли споры о демонтаже памятника маршалу Ивану Коневу. Противники сноса отмечали, что маршал командовал войсками, освободившими Прагу от нацистов в 1945 году. Сторонники демонтажа в то же время указывали, что Конев участвовал в подготовке вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году.