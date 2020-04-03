В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал войсками, освободившими город от нацистов в 1945 году.

«У него [на лице] не было маски. Правила должны соблюдать все — на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос», — так прокомментировал снос памятника глава городского района Прага-6 Ондржей Коларж.

Власти отметили, что снос памятника был запланирован уже давно. Теперь статуя маршала будет перенесена в депозитарий. Предполагается, что она станет частью музея истории XX века, который будет открыт в ближайшие годы.

Как отмечает «Радио Свобода», споры о демонтаже памятника в Чехии велись несколько лет. Противники сноса указывали на то, что Прага была освобождена от нацистов под непосредственным командованием маршала, в то время как выступавшие за демонтаж указывали на его участие в подготовке вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году.