Netflix запустит в Instagram шоу о «реалиях этого странного и сбивающего с толку времени»

Стриминговый сервис Netflix запустит в своем аккаунте в Instagram еженедельное шоу о том, как справиться с беспокойством во время пандемии COVID-19.

Авторы шоу рассчитывают, что обсуждение «реалий этого странного и сбивающего с толку времени» позволит справиться со стрессом и тревогой.

Шоу будут вести Калеб Маклафлин («Очень странные дела»), Росс Батлер и Алиша Боэ (оба — «13 причин почему») и другие участники проектов Netflix.

Ведущие будут обсуждать с психологами, «как позаботиться о себе во время глобальной эпидемии». Среди заявленных тем — нарушение сна, беспокойство, общение во время социального дистанцирования.

Шоу будет выходить с 9 апреля по 14 мая каждый четверг в 16 часов по тихоокеанскому времени (в 4 утра пятницы по Москве).