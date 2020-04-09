Минобороны пообещало не призывать выпускников школ в армию весной 2020 года

Выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, не будут призываться на военную службу в весенний призыв 2020 года. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, эта мера коснется около 15 тысяч человек.

Студенты, которые завершают получение высшего или среднего профессионального образования, от призыва освобождены не будут. Их будут призывать после сдачи выпускных экзаменов.

Из-за эпидемии коронавируса Минобороны отложило начало работы призывных комиссий и отправку новобранцев в войска. В ведомстве также пообещали, что все призывники пройдут 14-дневный карантин и будут проверены на коронавирус.

Всего в войска в ходе весеннего призыва планируется отправить 135 тысяч человек.