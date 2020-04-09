Глава Минздрава Коми ушел в отставку. Республика занимает четвертое место в РФ по числу зараженных коронавирусом

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин ушел в отставку, сообщает ТАСС. Причины такого решения Березин не пояснил.

Ожидается, что министерство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который до назначения на должность в Коми летом 2019 года руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.

Коми занимает четвертое место в России по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 150 человек с COVID-19 по данным на 9 апреля. Почти половина всех случаев зафиксирована в Эжвинской больнице Сыктывкара, где коронавирус обнаружили у 66 человек. Еще как минимум девять человек заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 в республиканской клинической больнице Коми в Сыктывкаре. Еще одна больница — Княжпогостская ЦРБ — закрыта на карантин после смерти пациентки с подтвержденным коронавирусом.

2 апреля в Коми сменился руководитель региона. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Владимир Уйба, до назначения занимавший пост заместителя министра здравоохранения РФ.