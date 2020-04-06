В Коми выявили массовое заражение коронавирусом в еще одной больнице

По меньшей мере девять человек заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 в республиканской клинической больнице Коми в Сыктывкаре. Среди заболевших есть медики и пациенты, сообщает «Новая газета», ссылаясь на постановление Роспотребнадзора.

Заражение коронавирусом зафиксировали в шести отделениях больницы. Как сообщает Mash, коронавирус выявили у десяти человек, в том числе у шести медиков. По данным издания, COVID-19 распространился из-за пациентов, поступивших в клинику из больницы Эжвинского района Сыктывкара, где заболели более 50 человек.

Роспотребнадзор потребовал, чтобы региональный Минздрав немедленно протестировал на коронавирус 400 человек, выписанных из республиканской клинической больницы с 20 марта по 4 апреля. Также будут проверены 200 человек, находящихся в больнице сейчас.

Республика Коми занимает четвертое место среди регионов России по уровню распространения COVID-19 после Москвы, Подмосковья и Петербурга. По данным на 10:30 утра 6 апреля, в Коми коронавирус выявили у 90 человек, за последний день — у 31 человека. В регионе умерли трое заболевших, один выздоровел.

2 апреля в Коми сменился руководитель региона. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Владимир Уйба, до назначения занимавший пост заместителя министра здравоохранения РФ.