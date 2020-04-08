Организаторы «Бессмертного полка» призвали 9 мая не выходить на шествие

Организаторы акции «Бессмертный полк» предложили провести ее, не выходя из дома. Об этом сообщается на сайте «Бессмертного полка».

«Мы считаем, в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», — говорится в сообщении.

Координатор «Бессмертного полка» Сергей Лапенков сказал радиостанции «Говорит Москва», что в День Победы на сайте акции запустят онлайн-трансляцию. Ее ведущие будут публиковать истории из соцсетей с хэштегами #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома.

По словам Лапенкова, человек, который хочет отпраздновать 9 мая, может «собраться со своими родными, с теми, с кем делит самоизоляцию <…> и как-то вспомнить своих родных».

В Москве и многих регионах России с конца марта-начала апреля действует режим самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Такой режим в общем случае подразумевает разрешение выходить из дома только за продуктами или в аптеку; закрытие торговых центров, кинотеатров, ресторанов.