Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США. Кандидатом от демократов станет Джо Байден

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о том, что прекращает участие в борьбе за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США.

После выхода Сандерса из гонки единственным претендентом на место кандидата от демократов остается Джо Байден. Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии (на данный момент теоретически в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты).

В 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.

Сандерсу 78 лет. Если бы он стал президентом, он оказался бы самым старым главой государства за всю историю США.