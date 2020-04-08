Автор фейка об искусственном создании коронавируса в Новосибирске назвал свой ролик сатирой

Блогер @AlexanderThorn, выложивший в Twitter видео, где говорится, что коронавирус якобы был создан в новосибирском центре «Вектор», заявил, что ролик является сатирическим.

«Ролик носит исключительно сатирический характер. Я как раз высмеиваю теорию заговора о российском происхождении вируса. Мне эта теория не кажется правдоподобной, поэтому я ее высмеял», — рассказал блогер агентству ТАСС.

По словам автора ролика, с ним пока не связывался СК. Он подчеркнул, что сейчас живет в Нью-Йорке, куда переехал из России год назад, но в любом случае намерен обжаловать решение о возбуждении уголовного дела.

Видеоролик был опубликован 6 апреля, к настоящему моменту он собрал 138 тысяч просмотров и тысячу ретвитов.

Дело завели по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу (статья 207.1 УК).