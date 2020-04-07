WhatsApp для борьбы с фейками про коронавирус ограничил пересылку сообщений

WhatsApp ограничил пересылку сообщений в чаты, чтобы бороться с распространением недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщается в блоге компании.

Сообщение, которое переслали как минимум пять раз, можно будет отправить за раз только в один чат.

Компания добавила, что о «возможных вымыслах, ложных новостях и слухах» можно сообщать в специальный Информационный центр WhatsApp.

В Санкт-Петербурге в апреле завели уголовное дело о фейке про коронавирус, это первое такое дело в России. Поводом стал пост во «ВКонтакте», где утверждалось, что человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 отправили из больницы домой на общественном транспорте.

Закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе действует с 1 апреля, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

WhatsApp в 2018-м ограничил пересылку сообщений не больше чем пятью чатами за один раз. Сервис объяснил это стремлением «оставаться приложением для личного общения, как оно и задумывалось изначально».

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