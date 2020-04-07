Владимир Путин послал телеграмму заболевшему коронавирусом Борису Джонсону

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Великобритании Борису Джонсону, который госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — говорится в телеграмме.

Борис Джонсон сообщил о том, что заразился коронавирусом, 27 марта. 5 апреля его госпитализировали, как сообщалось, для планового обследования. На следующий день Джонсона перевели в палату интенсивной терапии.

В середине марта на фоне введения жестких ограничительных мер в странах континентальной Европы Джонсона критиковали за нежелание вводить такие меры в Великобритании. Позже премьер все-таки ввел ограничения, аналогичные тем, которые были в других странах.