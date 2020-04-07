Центр стратегических разработок: 30% компаний в России отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Почти 30% российских компаний принудительно отправили работников в неоплачиваемый отпуск, следует из исследования , результаты которого приводит РБК.

центра показал, что 49% компаний перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты. Более 20% компаний сократили зарплату, при этом оставив прежнее количество рабочих часов. Примерно столько же компаний перевели сотрудников на удаленную работу и снизили зарплату. В 16% компаний начались увольнения.

Работодатели не имеют права отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, напомнил в конце марта Минтруд.

В России в рамках борьбы с распространением коронавируса с конца марта и по конец апреля включительно объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Работать разрешено лишь отдельным компаниям, выпускающим продукцию, включенную правительством в список товаров первой необходимости.