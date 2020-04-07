Норвегия анонсировала открытие детских садов, начальных школ и парикмахерских

Власти Норвегии анонсировали отмену ряда антикоронавирусных запретов, действующих в стране.

С 20 апреля будут открыты детские сады, с 27 апреля — начальные школы. Также с 27 апреля смогут частично начать работу предприятия в сфере услуг — например, парикмахерские.

В то же время правительство страны продлило запрет на культурные и спортивные мероприятия до 15 июня.

Накануне об открытии детских садов и начальных школ с 14 апреля сообщили власти Дании.

В Норвегии, население которой составляет 5,3 миллиона человек, были выявлены 5,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 88 человек умерли. В течение последней недели ежедневно фиксировалось 150-200 новых случаев заражения.