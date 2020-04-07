Минюст США обвинил чиновников ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции США считает, что члены исполкома ФИФА получили взятки за то, что проголосовали за Россию и Катар при выборе места проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

В частности, считает Минюст США, Джек Уорнер, представлявший в ФИФА Тринидад и Тобаго, в ноябре 2010 года — апреле 2011 года получил пять миллионов долларов за то, чтобы проголосовать в пользу проведения ЧМ-2018 в России. Взятка, считает прокуратура, была выплачена через подставные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Еще одному члену исполкома Рафаэлю Сальгеро, следует из обвинительного заключения, пообещали 1 миллион долларов за голос в пользу России. Получил ли он эти деньги, не уточняется.

Правоохранительные органы США несколько лет расследуют дела о коррупции в ФИФА, в том числе о подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира. В 2015 году по запросу США в Швейцарии были задержаны высокопоставленные чиновники федерации. Среди фигурантов дела был и Джек Уорнер. На фоне коррупционного скандала ушел в отставку Йозеф Блаттер, много лет возглавлявший ФИФА.

Несмотря на подозрения в злоупотреблениях при выборе стран-хозяек, ФИФА решила не забирать право проведения чемпионатов мира у России и Катара. Власти РФ подозрения в подкупе чиновников ФИФА категорически отвергают.