Минкомсвязи включило в список сайтов с бесплатным доступом биржу по продаже диссертаций

Минкомсвязи включило сайт «Научные Статьи.Ру», где продают диссертации, в перечень с бесплатным доступом. Внимание на это обратил сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

На сайте «Научные Статьи.Ру» есть страница (архив), где можно заказать диссертацию. «Мы работаем по принципу биржи, поэтому вы сами выбираете автора, стоимость и сроки», — сообщается на сайте.

С 1 апреля по 1 июля в России проходит эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам. В список таких сайтов, утвержденный Минкомсвязи, вошел 391 ресурс, в том числе сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также некоторые СМИ, например, РИА ФАН, связанное с .

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев сообщил в своем телеграм-канале «ЗаТелеком», что список сайтов сформировали «от балды», включив в него «кого попало». Он отмечал, что для бесплатного доступа к «ВКонтакте» в список нужно включить многие домены соцсети.