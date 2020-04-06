В России начался эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам. В список вошел 391 сайт, в том числе «Яндекс» и «ВКонтакте»

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев утвердил приказ (.pdf) о проведении в России эксперимента с бесплатным доступом к .

Эксперимент, согласно документу, пройдет с 1 апреля по 1 июля. В нем будут участвовать «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и «ЭР-Телеком».

В ходе эксперимента операторы связи будут должны предоставить бесплатный доступ к 391 сайту. В перечень (.pdf) среди прочего вошли «Госуслуги», сайты Госдумы, правительства, портал стопкоронавирус.рф, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и «ТамТам».

Также в список вошли сайты многих российских СМИ, например, «Коммерсанта», «Комсомольской правды», телеканала RT.