Австралийский суд оправдал бывшего казначея Ватикана, обвиненного в насилии над подростками
Источник: The New York Times
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Высший суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, осужденному за сексуальное насилие над подростками.
Коллегия из семи судей единогласно признала вину 78-летнего Пелла недоказанной и постановила освободить его в зале суда, пишет The New York Times.
Джорджа Пелла обвиняли в домогательствах к двум подросткам в 1990-е годы, когда он был архиепископом Мельбурна. В марте 2019 года Пелла признали виновным и приговорили к шести годам тюрьмы. Кардинал стал самым высокопоставленным католическим священником, обвиненным в сексуальном насилии. C 2014 года он занимал должность казначея Ватикана и советника папы римского.