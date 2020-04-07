Австралийский суд оправдал бывшего казначея Ватикана, обвиненного в насилии над подростками

Высший суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, осужденному за сексуальное насилие над подростками.

Коллегия из семи судей единогласно признала вину 78-летнего Пелла недоказанной и постановила освободить его в зале суда, пишет The New York Times.

Джорджа Пелла обвиняли в домогательствах к двум подросткам в 1990-е годы, когда он был архиепископом Мельбурна. В марте 2019 года Пелла признали виновным и приговорили к шести годам тюрьмы. Кардинал стал самым высокопоставленным католическим священником, обвиненным в сексуальном насилии. C 2014 года он занимал должность казначея Ватикана и советника папы римского.