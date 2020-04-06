Власти Австрии допустили смягчение антикоронавирусных ограничений в течение недели. В стране будут постепенно открывать магазины

В Австрии уже со следующей недели возможно постепенное снятие ограничений, наложенных из-за вспышки коронавируса. Об этом, сообщает Reuters, заявил премьер-министр Себастьян Курц.

По словам Курца, с 14 апреля могут быть открыты непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также магазины самообслуживания. К 1 мая планируется возобновление работы вообще всех магазинов, торговых центров и парикмахерских.

Курц подчеркнул, что власти будут внимательно контролировать ситуацию с заболеваемостью и при необходимости будут замедлять возобновление работы тех или иных организаций.

В 10-миллионной Австрии зарегистрированы 12,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19. Вылечились 3,4 тысячи человек, 220 умерли.

Жесткие ограничительные меры (закрытие большинства магазинов, школ, остановка авиасообщения с некоторыми странами) начали вводить в Австрии в середине марта, когда в стране было менее тысячи заболевших.