РБК: в Кремле допустили перенос единого дня голосования

Администрация президента России допускает перенос единого дня голосования, запланированного на сентябрь, на случай, если в стране не удастся стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Выборы могут перенести на декабрь 2020 года или на сентябрь 2021 года, сказали собеседники издания. При этом в качестве базового сценария в Кремле рассматривают проведение голосования в срок, то есть 13 сентября.

«Открытые медиа» сообщали 3 апреля, что в Кремле рассматривают перенос единого дня голосования на март 2021 года.

В единый день голосования должны пройти выборы губернаторов в 20 российских регионах (в двух из них глав выберут региональные парламенты). Также намечены выборы в 11 законодательных собраний и 22 городских думы.

На единый день голосования в сентябре 2021 года намечены выборы в Госдуму.