Правительство России разработало для системообразующих предприятий стресс-тесты с двумя сценариями развития кризиса в экономике — мягким и жестким. Документ с обрисовкой обоих сценариев оказался в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два источника.

Мягкий стресс-сценарий предполагает ужесточение карантина в России; заморозку экономической деятельности в стране во втором квартале 2020 года; рост числа охваченных коронавирусом стран; восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с третьего квартала в Европе; цену на нефть марки Urals на уровне 20 долларов за баррель, инфляцию — 4,5%, курс доллара — более чем 80 рублей в 2020 году.

Жесткий сценарий предполагает закрытие основной части территории России; заморозку экономической деятельности до конца сентября; новые вспышки коронавируса в Азии; восстановление экономической деятельности в Европе и Китае в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года; цену Urals на уровне 10 долларов за баррель, инфляцию — 5,5%, курс доллара — 82 рубля с временным ростом до 89 рублей в 2020 году.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что стресс-тесты системообразующих предприятий уже начались.

В марте правительство России в три раза расширило список системообразующих предприятий (теперь в нем 646 пунктов). Тогда же было объявлено о планах провести стресс-тесты этих предприятий.

По информации РБК, стресс-тесты призваны показать возможности предприятий исполнять свои финансовые обязательства на протяжении 2020–2022 годов. По результатам стресс-тестов банки присвоят каждому предприятию категорию риска.