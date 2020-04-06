«Мы не будем впускать лиц без прописки в Чечне». Кадыров ответил Мишустину на требование открыть административные границы

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался исполнить требование премьер-министра РФ Михаила Мишустина о снятии ограничений на передвижение между регионами. Соответствующий пост Кадыров разместил в телеграме.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — написал он.

Вместе с тем Кадыров подчеркнул, что в регионе «никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их» для проезда транзитного и грузового транспорта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 апреля напомнил главам регионов, что закрытие административных границ выходит за рамки их полномочий.

Въезд и выезд из Чечни в сопредельные регионы по распоряжению Кадырова ограничен с 5 апреля.