ФСИН впервые признала коронавирус у сотрудника колонии

Сотрудник исправительной колонии № 5 в Рязанской области заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Это первый подтвержденный случай заболевания в российской пенитенциарной системе.

О том, что в колонии один из сотрудников заболел коронавирусной инфекцией, ранее сообщила директор «Руси сидящей» Ольга Романова, ссылавшаяся на одного из заключенных. По ее данным, заболел замначальника ИК-5 майор по фамилии Баринов, который вернулся из Таиланда и не соблюдал карантин.

В управлении ФСИН отметили, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в исправительных учреждениях Рязанской области, никто не заболел.

В ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области среди прочих отбывает наказание бывший губернатор Кировской области Никита Белых, по обвинению в коррупции.

В начале апреля правозащитники и заключенные заявили, что в московском СИЗО № 1 («Матросская тишина») произошла вспышка ОРВИ, при этом, по словам арестованных, их не проверяли на коронавирус. В московском управлении ФСИН это отрицали.

Во ФСИН России ранее неоднократно заявляли, что в колониях и СИЗО нет заболевших коронавирусной инфекцией.

31 марта Роспотребнадзор потребовал, чтобы на коронавирус проверяли всех заключенных и сотрудников СИЗО и колоний при появлении симптомов респираторного заболевания.

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