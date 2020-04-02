Правозащитники и заключенные рассказали о вспышке ОРВИ в «Матросской тишине». ФСИН это отрицает

Арестанты московского СИЗО № 1(«Матросская тишина») жалуются на высокую температуру и кашель, но на коронавирус их не тестируют. Об этом РБК рассказал руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Также об этом написала в фейсбуке глава «Руси сидящей» Ольга Романова.

О заболевших с высокой температурой и кашлем РБК анонимно рассказали и двое арестантов «Матросской тишины». Один из них сообщил о минимум 15–20 заключенных с признаками ОРВИ в своем корпусе; второй утверждает, что из двадцати заключенных в его камере болеет половина.

«Уже десятый день у меня температура и кашель. <…> Мы не говорим, что у нас именно коронавирус, но суть в том, что помощи никакой нет. Сегодня обещали сделать флюорографию, но сказали, что ничего не могут: дежурный врач только один, и он ничем не может помочь», — сказал один из собеседников РБК.

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отрицает вспышку заболеваемости в «Матросской тишине». «На сегодня случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди [заключенных] в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

С 18 марта ФСИН запретила свидания заключенных с родственниками в российских колониях и СИЗО. Позднее следственные изоляторы в Москве перешли на и закрыли допуск адвокатам. Также семь из восьми московских СИЗО прекратили прием новых арестантов.

ФСИН несколько раз отчитывалась об отсутствии больных COVID-19 в российских колониях и СИЗО. В последний раз это произошло 26 марта.

31 марта Роспотребнадзор обязал ФСИН взять анализы на коронавирус у всех сотрудников и заключенных в СИЗО и колониях, если у них есть симптомы ОРВИ.

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