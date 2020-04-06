Эпидемия коронавируса сказалась на активности в земной коре

Колебания в земной коре (сейсмический шум) стали слабее после изменений в деятельности человека, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое утверждение сделали сейсмологи Бельгийской королевской обсерватории.

Шум в коре создает в том числе движение автомобилей, поездов, работа промышленных предприятий.

Правительства разных стран для борьбы с эпидемией COVID-19 закрывают производства, существенно сокращают транспортные потоки и ограничивают передвижение людей.

Сотрудники Бельгийской обсерватории зафиксировали снижение шума в Брюсселе на 30-50% после того, как в середине марта в стране начали закрывать школы, вузы, рестораны и магазины. Людям предписали не выходить на улицу без особой необходимости.

Исследовательский центр геофизической службы Российской академии наук обнаружил снижение сейсмических шумов в Москве. В нерабочую неделю, объявленную 30 марта, шум снизился как днем, так и ночью.

Снижение уровня сейсмического шума также заметили в США, Великобритании, Новой Зеландии, пишет Nature.

Пауза в деятельности людей позволит получить больше данных о сейсмических процессах: в обычное время шум мешает высокочувствительной аппаратуре.